نفوق حصان شعبان عبد الرحيم حزنًا عليه

11 ديسمبر 2019 - 11:54 ص

فجر وحيد شعبولا، مدير أعمال الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عدة مفاجآت مدوية، حيث كشف عن نفوق الحصان الخاص بـ"شعبان" بعد وفاته بيوم واحد، مبررًا ذلك بأنه حزن على صاحبه.

وعبر "وحيد" عن حزنه الشديد على رحيل شعبان عبد الرحيم، قائًلا: "محزنتش على حد قد أمى وشعبان عبد الرحيم كنت بسمع كل أغانيه وكان ليه معايا مواقف رجولة متتعدش وكنت بروح رمسيس وشبرا الخيمة وموقف عبود عشان اشترى أغانيه وكنت حافظها كلها"،بحسب تصريحاته لـ"اليوم السابع".

وأضاف: "كان حبيب الحيوانات وكانت معه كلبة اسمها كنزى حزينة وشوفتها بتدمع وعارفه إن صاحبها مات عمرنا ما شوفناها كده وبطلت تاكل، ده غير الحصان بتاعه اللى مات بعده بيوم واحد على طول امتنع عن الأكل ولاقيناه مات".

وكان قدر رحل شعبان عبد الرحيم، عن عالمنا، منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة صحية، دخل على أثرها مستشفى المعادي العسكري، وتوفي فيها.