  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشاب السعودي

الشاب السعودي حصل على السلاح بهذه الطريقة

الرئيس السيسي

السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا وأسلحتنا لهذه الدول

سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

أوامر بإغراق أي سفينة تركية بعد تصريحات أردوغان

السعودية

سقوط مقذوفات عسكرية على مستشفى سعودى

علم إيران

لأول مرة.. إيران تعلن عن تعرضها لهجوم أمني كبير

مني فاروق والسبكي

فيديو جديد لـ منى فاروق مع السبكى يثير ضجة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لافتتاح كأس العالم للأندية

الاهلى

بالصور.. حريق بمقر الأهلى

السيسي في منتدى أسوان

السيسي: لن يكون لدينا غد أفضل إلا باثنين

شعبان عبد الرحيم

نفوق حصان شعبان عبد الرحيم حزنًا عليه

مدير أعماله:

نفوق حصان شعبان عبد الرحيم حزنًا عليه

الصفحة الأخيرة

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هند صبرى تنعى شعبان عبد الرحيم بهذه الكلمات

#

اليوم.. عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل إقامته بـ فيصل

#

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

#

«إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة

وفاة

شعبان عبد الرحيم

حصان

فجر وحيد شعبولا، مدير أعمال الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عدة مفاجآت مدوية، حيث كشف عن نفوق الحصان الخاص بـ"شعبان" بعد وفاته بيوم واحد، مبررًا ذلك بأنه حزن على صاحبه.

وعبر "وحيد" عن حزنه الشديد على رحيل شعبان عبد الرحيم، قائًلا: "محزنتش على حد قد أمى وشعبان عبد الرحيم كنت بسمع كل أغانيه وكان ليه معايا مواقف رجولة متتعدش وكنت بروح رمسيس وشبرا الخيمة وموقف عبود عشان اشترى أغانيه وكنت حافظها كلها"،بحسب تصريحاته لـ"اليوم السابع".

وأضاف: "كان حبيب الحيوانات وكانت معه كلبة اسمها كنزى حزينة وشوفتها بتدمع وعارفه إن صاحبها مات عمرنا ما شوفناها كده وبطلت تاكل، ده غير الحصان بتاعه اللى مات بعده بيوم واحد على طول امتنع عن الأكل ولاقيناه مات".

وكان قدر رحل شعبان عبد الرحيم، عن عالمنا، منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة صحية، دخل على أثرها مستشفى المعادي العسكري، وتوفي فيها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على رجل وامرأة يروجان المخدرات بالرياض
» فيديو نادر عن أطول رجل فى العالم
» الجعفري: أمريكا نفذت اعتداء عسكريا للاستيلاء على النفط
» بعد توقف شهرين.. انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين
» مسئولون سعوديون: إنجار جديد للمملكة
» "السيسى" يهنئ نظيره السنغالى بعيد ميلاده
» أول صالون ثقافي "أونلاين" في مصر
» ضبط مصرى بالكويت يتعاطى المخدرات داخل سيارة
» مدرب مصرى يتولى تدريب الهلال السودانى
» البابا تواضروس يعزى أسرة الراحل "سمير سيف"
» «الصحة» تكشف حقيقة إصابة تلميذين بـ"الالتهاب السحائي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس