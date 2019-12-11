» "السيسى" يهنئ نظيره السنغالى بعيد ميلاده

11 ديسمبر 2019 - 12:25 م

نقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات واعتذار "سيريل رامافوزا"، رئيس جنوب أفريقيا، عن حضور منتدى أسوان للسلام والتنمية.

وقال "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، إن رئيس جنوب إفريقيا وصل مصر بالأمس، لكنه اضطر لقطع زيارته نتيجة تطورات حدثت في جنوب أفريقيا نتيجة الفيضانات الموجودة ببلاده.

وهنأ الرئيس السيسي، نظيره السنغالي ماكي سال، بعيد ميلاده، قائلاً: "كل عام وأنت طيب، وسوف نحتفل اليوم بعيد ميلاده أثناء العشاء مساء اليوم".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين المصريين والأفارقة والدوليين.