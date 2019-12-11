الموعد والقنوات الناقلة لافتتاح كأس العالم للأندية

11 ديسمبر 2019 - 12:28 م

يفتتح فى السابعة والنصف مساء، مونديال كأس العالم للأندية حينما يواجه فريق السد القطري نظيره هينجين سبورت، على ملعب جاسم بن حمد، وتذاع على قنوات بي إن سبورتس 1 والكأس 3، 6.

السد يشارك بصفته ممثلًا عن البلد المستضيف، فيما تأهل هينجين سبورنت بطل كاليدونيا الجديدة ممثلًا عن دورى أبطال أوقيانوسيا.

ويسعى السد لتحقيق إنجاز نسخة 2011 حينما وصل إلى نصف نهائي البطولة لكنه خسر أمام برشلونة برباعية نظيفة، في المقابل يأمل أوقيانوسيا في كتابة التاريخ بعد مشاركته لأول مرة في كأس العالم للأندية.