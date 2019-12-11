» مسئولون سعوديون: إنجار جديد للمملكة

11 ديسمبر 2019 - 12:44 م

أكد يارس الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية أن إدراج "أرامكو" ضمن قطاع الطاقة يواكب رؤية 2030 في المملكة، ويضيف إنجازا جديدا إلى الشركة.

يذكر أن السوق السعودي شهد إدراج وبدء تناول أسهم الشركة ضمن قطاع الطاقة بنسبة تذبذب بلغت 10% للسهم ليكون بذلك التذبذب المسموح به عند 35.2 ريال للسهم صعودا و28.8 ريال للسهم هبوطا، وبحسب سعر الافتتاح بدء التداول علي سهم الشركة عند 35.2 ريال للسهم مما يعني أن قيمة أرامكو ارتفعت إلي تريليون و880 مليار ريال، وذلك يعد إدراج إرامكو الأكبر في تاريخ السوق السعودي.

وأضاف خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" في تصريحات صحفية إن إدارج "أرامكو" يعزز حجم السيولة للسوق المالي، لافتًا إلى أن الإقبال علي طرح الشركة عكس متانة السوق المالي، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن إرامكو تأسست بناء علي اتفاقية الامتياز المبرمة 1933 بين السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" سوكال" وامتلكت السعودية الشركة بأكملها 1980 لتنشئ بعد ثمانية أعوام شركة الزيت العربية السعودية" أرامكو".