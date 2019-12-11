» الجعفري: أمريكا نفذت اعتداء عسكريا للاستيلاء على النفط

11 ديسمبر 2019 - 12:52 م

أكد بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري في العاصمة الكازاخية "أستانا" في ختام الجولة الرابعة عشرة من المحادثات التي تناقش الملف السوري، أن القوات الأمريكية نفذت اعتداء عسكريًا للاستيلاء على النفط السوري، لافتًا إلي أن الجانب التركي لم يلتزم بتعهداته كطرف ضامن كما أنه لم يلتزم باتفاقات سوتشي وأستانا لسحب قواته المحتلة من الأراضي السورية.

جدير بالذكر أن الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا قد انطلق في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أمس، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري ووفد من العاصمة السورية.