فيديو جديد لـ منى فاروق مع السبكى يثير ضجة

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دبي

السبكى

مني فاروق

قضية الفيديوهات الجنسية

أثارت الفنانة منى فاروق، ضجة على مواقع التواصل، حيث نشرت فيديو لها برفقة المنتج محمد السبكي، في دبي، وذلك بعد إخلاء سبيلها في قضية "الفيديوهات الجنسية" لها وللفنانة شيما الحاج مع المخرج خالد يوسف.

وتظهر مني فى الفيديو برفقة المنتج محمد السبكي، رجل الأعمال أحمد أيوب، وذلك خلال رحلتها في دبي، معلقة: "مع المنتج الكبير ورجل الأعمال الكبير".

ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعيها، وهذه أبرز التعليقات،" والله إنتى اللى منور الدنيا كله"، "رودي العسل".

ومن جهتها، كشفت حنان أحمد، محامية منى فاروق، عن أنها قامت بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لها ولـ شيما الحاج، في قضية الفيديوهات الجنسية.


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