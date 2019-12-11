رضيع يدفن معه وحصان يموت.. أسرار تنشر لأول مرة عن شعبولا

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روي عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، كواليس من حياته الشخصية والفنية لأول مرة، قائلاً: "إنه رأى والده مبتسمًا ويضحك ضحكة صافية أثناء تغسيله كما يراه وهو حي، ووصيته ليا قبل ما يموت خلى بالك من أخواتك ومتزعلش حد منهم".

وعن ما تردد حول شماتة الإخوان فى وفاة والده، قال: "الإخوان بيكرهوا نفسهم وعشمانين فى إنهم يرجعوا تانى وده استحالة تحصل والمشكلة إنهم مصرين إنهم يعملوا اللى هما عايزينه وده مش هيحصل ولو هما فاكرين إن شعبان عبد الرحيم مات فهم وهمانيين شعبان عبد الرحيم مات بس ساب 5".

وعن آخر لحظاته قال عبد الرحيم: "نفسه اتخنق بالليل والدكاترة عملوا كل حاجة معاه ولكن قضاء الله عز وجل كان هو المحتوم وتوفى الساعة 4 الفجر، قبل ما يموت قالي متكشرش فى وش حد ولو عيل صغير قالك تعالى اتصور معاك متقولش لحد لأ لو لاقيت حد عايز يتصور معاك متستنهوش روحله لحد عنده حتى لو كان عيل صغير".

وتابع: "عمرو موسى لما بشوفه ببوس يده لأنه بيحب أبويا وقالى متخفش أنا أبوك وقالى شعبان كل الناس بتحبه راجل فى منتهى الجدعنة". وأضاف: "كان حبيب الحيوانات وكانت معه كلبة اسمها كنزى حزينة وشوفتها بتدمع وعارفه إن صاحبها مات عمرنا ما شوفناها كده وبطلت تاكل، ده غير الحصان بتاعه اللى مات بعده بيوم واحد على طول امتنع عن الأكل ولاقيناه مات تانى يوم وفاته".

وأكمل: "فى جنازته حدث موقف غير عادى دخل علينا واحد شايل ابنه فى الكفن على أيده من غير خشبة لأن الطفل كان لسه مكملش شهر وراح حطه جنب الخشبة بتاعت شعبان وفجأة لاقينا صديق شعبان شال الطفل وحطه داخل النعش بتاع شعبان وشيخ المسجد طلب منه إنه الراس بتاعت الطفل تكون جنب رأس شعبان وخدنا الطفل الملاك ده معانا وادفن جنب شعبان فى قبره".

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