الشاب السعودي حصل على السلاح بهذه الطريقة

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الفيدرالي

الشاب السعودي

نوعية السلاح

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن  السلاح الذي استخدمه الشاب المبتعث في حادث إطلاق النار على مواطنين أمريكيين بفلوريدا.

وكان الحادث قد أسفر عن مقتل 4 أشخاص بمن فيهم الفاعل، وذلك باستخدام مسدس من طراز "غلوك" عيار 9 ميليمتر.

وتوصلت  رايتشل روجاس، العميلة الخاصة المسئولة في مكتب التحقيقات الفدرالي إلى معلومة غريبة بشأن السلاح، حيث تبين أنه تم شراؤه بصورة قانونية من ولاية فلوريدا

وأضافت أن المتهم تمكن من ذلك رغم كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية من خلال شرائه تحت رخصة صيد.

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