عطية: طلاق الفيس بشع وبلا رجعة

11 ديسمبر 2019 - 01:43 م

أكد الداعية الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وقوع العديد من حالات طلاق بسبب وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك"، قائلاً: "طلاق بشع وبلا رجعة".

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بتوع الفيس اللي كل واحد له صفحة لما بيطلقوا بيبقى تقريبًا طلاق بلا رجعة، وبيبقى بشع وفيه خصومة شديدة جدًا لأن النفوس شايلة قوي والخناقة بقت كبيرة وتخص جمهور".

وتحدث عطية عن عدد كبير من المشكلات التي تصله بين الأزواج بسبب "فيس بوك"، ومنها طلب الزوجات للرقم السري لحسابات أزواجهم على فيس بوك، وأيضًا اكتشاف زوجة حساب سري لزوجها عبر السوشيال ميديا، معقبًا: "سفاهة لدرجة لا تتخيلها".