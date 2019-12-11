فشل فى تدبير نفقات عملية جراحية.. عامل يشنق نفسه

11 ديسمبر 2019 - 01:51 م

حادث مأساوي شهدته مدينة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، حيث انتحر عامل بشركة كهرباء السيدة زينب شنقا في جنش مروحة بسقف منزله بمنطقة أرض نوبار لمروره بضائقة مالية وتردي حالته الصحية وعدم قدرته علي تدبير نفقات عملية جراحية أجراها خلال الأيام الماضية بعد أن اقترض تكاليفها من أحد الأشخاص.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبين سبب الوفاة، وسؤال زوجة المنتحر، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من ربة منزل باكتشافها انتحار زوجها في جنش مروحة السقف عقب عودتها من شراء بعض احتياجات المنزل من الخارج.

أخطر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، بالواقعة، وانتقل العقيد نبيل بكر نائب المأمور، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، للموقع، وتبين أن المنتحر يدعى"محمد ع م" 56 سنة، عامل خدمات في شركة الكهرباء بالسيدة زينب، وجثته معلقة في سقف حجرة النوم.

وبسؤال زوجته، أقرت أن زوجها كان يعاني حالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون عليه، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى منذ يومين عقب إجراء عملية جراحية اقترض تكاليفها من أحد الأشخاص، وعندما خرج ذهب برفقتها لعدد من أقاربهما لطلب مساعدة مالية لجمع مبلغ الجراحة لرده للدائن، إلا أنه لم يستطع جمع المبلغ بالإضافة إلى تراكم ديون سابقة عليه، نتيجة قروض حصل عليها ولم يستطع الوفاء بالسداد، ما أصابه بحالة نفسية سيئة.

وقالت الزوجة إنه عقب عودتهما من الخارج، ذهبت لقضاء بعض احتياجات المنزل حيث غافلها المنتحر، وقام بشنق نفسه في جنش مروحة غرفة النوم، باستخدام حبل غسيل، موضحة أنها عندما عادت وجدت الجثة معلقة في السقف وأنه توفى في الحال تحرر المحضر اللازم، وجري التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة.