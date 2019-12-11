الشوباشي: الإخوان ليسوا إرهابيين

11 ديسمبر 2019 - 02:05 م

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الإرهابيين ليسوا موالين للإخوان ولكنهم عملاء لأنهم يعملون بأجر، والإخوان لا ولاء لهم إلا للدولار، معقبة: "الإخوان ليسوا إرهابيين ولكن يتعاموا مع الإرهابيين لتحقيق أهدافهم".

وأضافت "الشوباشي" خلال لقائها علي فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان في جميع الانفعالات التي صنعوها من قبل كانوا يقومون بالترويج إلى أكذوبة ويحاولون إثارة الرأى العام.

وتابعت: "أن الإخوان يستمرون في الأكاذيب وهم في الأصل أكذوبة، لأنهم لو لم يستمروا في الأكاذيب لما كان لهم قيمة، وأنهم لو نطقوا بالحقيقة لأصبحوا في صالحنا".