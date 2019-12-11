"محصلش".. إذاعة القرآن الكريم ترد على هجومها لـ"ممالك النار"

11 ديسمبر 2019 - 02:13 م

رد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، على ما تردد حول أن إذاعة القرآن الكريم أذاعت محاضرة تهاجم فيها مسلسل "ممالك النار"، قائلاً: "محصلش".

وأضاف "نوار" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم تشكيل لجان للاستماع إلى جميع البرامج لمدة 3 أيام الماضية منذ أن تم تداول هذه الأنباء.

وأكد أن الهجوم الذي تم على إذاعة عريقة وهي إذاعة القرآن الكريم ولها تاريخ يتحدث عنها منذ عام 1964، وليس علي "مماليك النار"معقبا: "من فضلكم تحروا الدقة ".