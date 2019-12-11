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بينهم مصريون.. القبض على عصابة تزوير عملات في السعودية

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن السلطات السعودية ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص في بيع العملات والأوراق النقدية المزورة، من بينهم مصريون.

وقال المتحدة باسم شرطة الرياض وفق ما نقلته صحيفة سبق الإلكترونية السعودية إن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، أردني واثنين مصريين، تخصصوا في بيع العملات والأوراق النقدية المزورة.

وأضاف أنه ضبط بحوزتهم ما يقارب 100.000 ريال، حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وتابع أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، حيث تم القبض عليهم عقب توافر جميع الأدلة على تورطهم في هذه القضية.

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