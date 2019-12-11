» "الدكاترة ضحكوا عليا".. جبيرة كرتون لمواطن به كسر بالقدم

11 ديسمبر 2019 - 02:29 م

كشف يوسف أبو زعيق علي، تفاصيل تركيب جبيرة كرتون له عقب إصابته بكسر في القدم بمستشفى سيوة.

وقال" أبو زعيق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إنه تم تركيب جبيرة كرتون له، بسبب عدم وجود أطباء بالمستشفى، ثم تم نقله لمرسى مطروح لإجراء عملية جراحية فورية له.

وأضاف "أبو زعيق": "قالولي في المستشفي يركبولي جبيرة كرتون عقبال ما الدكتور يجي، ومجاش ولا دكتور، مكنتش شايف الجبيرة ولا أي حاجة من كتر تعب اللي كنت فيه، في مستشفي مطروح ببص في رجلي لقيت جبيرة كرتون والدكاترة كانوا بيضحكوا عليا".