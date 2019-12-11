«بن سلمان» يتحدث عن اتفاق مع قطر: سنفاجئ العالم

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قطر

السعودية

الغاز

عبدالعزيز بن سلمان

بعد الحديث عن المصالحة الخليجية، والأنباء التي ترددت بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعقد مباحثات سرية بين دول المقاطعة وقطر، تحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، حول احتمالية عقد اتفاقية لشراء الغاز من قطر.

وقال «بن سلمان»، إن السعودية ستفاجئ العالم بإمكانياتها في مجال الغاز، مشيرًا إلى أن المملكة لديها مصادر الغاز التي يمكن تطويرها، وستقوم بالتطوير ومشاركة روسيا في بعض مشاريع الغاز"، مؤكدًا :« لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي بمصادرنا الطبيعية».

وتحدث في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عن انهيار محتمل في الأسعار إذا لم تتمسك "أوبك" بخفض الإنتاج، وقال الوزير السعودي: "أنا لا أتحدث عن الأسعار، أنا أتحدث عن استقرار السوق، اعتقد أن السوق سيكون مستقرا إذا التزم الجميع بتعهداته".

ووقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية، في فبراير 2018، مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، حينها، بأن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".


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