  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

سفير إثيوبي: لن نسبب ضررًا كبيرًا لمصر

الاهلى ودجلة

بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة

ابوتريكة

«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

كهربا وخالد مرتجي

«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

الجيش

الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم

مرتضى منصور

نجم الزمالك يُكذب مرتضى منصور

تعبيرية

استنفار رئاسى للحد من الطلاق

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي

رئيس يغادر مصر بشكل مفاجئ قبل حضور مؤتمر أسوان

لهذا السبب..

رئيس يغادر مصر بشكل مفاجئ قبل حضور مؤتمر أسوان

آخر الأخبار

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس وزراء بريطانيا «جونسون» يتقدم باستقالته بشكل مفاجئ

#

"الخارجية" ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي

#

جونسون يتهرب من مواجهة معارضين لـ"بريكست"

#

وفاة سفير روسيا فى مصر

رئيس

السيسي

جنوب أفريقيا

منتدى أسوان

قطع الرئيس راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا، زيارته لمصر بشكل مفاجئ، قبل حضور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف الرئيس السيسي، عن سبب غياب نظيره رئيس جنوب إفريقيا عن حضور المنتدى، وقال: "أنقل لكم اعتذار الرئيس راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا عن تعذره وتغيبه عن حضور المنتدى، بسبب تطورات الأمر في بلاده"

وأضاف «السيسي»، أن فوزا اعتذر عن الحضور وقطع زيارته لمصر بسبب ما خلفته الفيضانات والتطورات التي حدثت في بلاده، مؤكدا أنه كان في زيارة قصيرة لمصر صباح أمس الثلاثاء.

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى اليوم الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، وممثلين عن اليابان، والمملكة المتحدة، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تقمصت شخصية أمريكى لمراقبة زوجة أخى!!!
» إليسا تثير الجدل بصورة على السرير محتضنة دمية
» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان
» الإسماعيلي يتخطى مصر المقاصة بهدفين
» بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت
» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط
» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام دجلة
» «بن سلمان» يتحدث عن اتفاق مع قطر: سنفاجئ العالم
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد وهينجين سبورت
» القوات البحرية تنفذ عددا من الأنشطة القتالية في البحر المتوسط
» لبنان.. مطالبات دولية لوقف العنف ضد المتظاهرين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس