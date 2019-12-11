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الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي

رئيس يغادر مصر بشكل مفاجئ قبل حضور مؤتمر«السيسي»

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الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي
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محمد فضل- متابعات

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قطع الرئيس راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا، زيارته لمصر بشكل مفاجئ، قبل حضور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف الرئيس السيسي، عن سبب غياب نظيره رئيس جنوب إفريقيا عن حضور المنتدى، وقال: "أنقل لكم اعتذار الرئيس راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا عن تعذره وتغيبه عن حضور المنتدى، بسبب تطورات الأمر في بلاده"

وأضاف «السيسي»، أن فوزا اعتذر عن الحضور وقطع زيارته لمصر بسبب ما خلفته الفيضانات والتطورات التي حدثت في بلاده، مؤكدا أنه كان في زيارة قصيرة لمصر صباح أمس الثلاثاء.

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى اليوم الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، وممثلين عن اليابان، والمملكة المتحدة، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا.


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