الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم

11 ديسمبر 2019 - 05:36 م

أعلن المتحدث العسكري، عن قيام وحدات بحرية متنوعة القتال، بتنفيذ أنشطة قتالية ذات نوعية احترافية في البحر المتوسط تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف في المياة العميقة.

وقال المتحدث العسكري في بيان له عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" :« نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسه إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط».

وتابع: "تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم".

وأكد البيان، أن هذا التدريب يأتي تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقةز

حضر ختام الأنشطة التدريبية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

يذكر أن تركيا عقدت اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، وهي الاتفاقية التي أعلنت مصر واليونان وقبرص اعتراضها عليها، فيما أعلن المشير الليبي خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، أن قواته سوف تغرق أي سفينة تركية ستدخل المياة الليبية للتنقيب عن الغاز.