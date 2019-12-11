«السيسي» يكشف عن حل قريب للأزمة الليبية

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد مصر لتقديم أي تعاون أو دعم شامل لمواجهة الإرهاب لدول الساحل والصحراء.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، أن هناك حلًا سلميًا للأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها في طريقها للحل خلال شهور.

وأكد أن مصر لابد أن يكون لديها رد حاسم في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له.

وأعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان، في الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء، عن رفض مصر لما وصفه بالعبث بحدودها الغربية مع ليبيا.

واستقبل السيسي أمس، نظيره الجنوب الإفريقي سيريل رامافوزا، بقصر الإتحادية، فيما تناول الجانبان العديد من المباحثات حول الأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، وطرق التوصل إلى إيجاد حلول لها.