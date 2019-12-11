بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

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وصية

تداول رواد عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو مؤثر لخادم الحرمين الشريفين، وصفوه بأنه أفضل وصية سمعوها في حياتهم.

ويظهر الملك سلمان في الفيديو- وهو قديم- يتحدث أمام جمع من المسؤولين فيما يبدو أنه مجلس الشورى، ويوصيهم بالعمل الذي يمكنهم من مواجهة ربهم به.

ويقول الملك سلمان في الفيديو القصير الذي انتشر بشكل واشع على "تويتر" :« الإنسان ضعيف.. الإنسان بشر.. الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية يوم من الأيام سيواجه ربه.. تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب.. فلنعمل لهذا اليوم».

وأظهر رواد مواقع التواصل تأثرهم بهذه الوصية لدرجة جعلت البعض يبكي كما قالوا في تعليقاتهم، وعلق أحدهم قائلًا :« افضل ما رأيت و سمعت في تويتر الى الان . اللهم احفظه و ايده و وفقه انك على كل شيء قدير»، وعلق آخر :« فعلاً نصيحه من ذهب الله يحفظك لنا ولأمتنا».


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