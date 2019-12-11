بالصور.. بطل كمال الأجسام يتزوج من دمية جنسية

11 ديسمبر 2019 - 07:12 م

في مفاجاة صادمة، أعلن بطل كمال الأجسام الكازاخستاني ?يوري تولوشكو? أنه يخطط للزواج من حبيبته الدمية الجنسية "مارغو".

وقال تولوشكو إن علاقته بدميته الجنسية تشبه الحياة، وهي الصفقة الحقيقية ويخطط للزواج من حب حياته.

وكان تولوشكو على علاقة بـ"مارغو" لمدة ثمانية أشهر، وقد قرر بعد ذلك الإرتباط بها رسمياً.

وأشار تولوشكو الى أنه أرسل "مارغو" الى جراح تجميل، لأنها بدأت تشعر بعدم الأمان بعد ظهورها في وسائل الإعلام.

وينشر تولوشكو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له مع حبيبته "مارغو"، ويظهر حبه الكبير لها.

