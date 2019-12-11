«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

11 ديسمبر 2019 - 07:28 م

وجه محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، رسالة مكتوبة إلى ناديه السابق عبر فيها عن أمنيته بعودة الفارس الأحمر للمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية.

وكتب «أبوتريكة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجها حديثه للأهلي: «وحشتنا فى كأس العالم للأندية يا نادينا الحبيب».

وتفاعل عدد من المغردين مع تغريدة أبوتريكة، وقال أحدهم: «اه والله يا عم الناس مترجع تلعب»، ورد آخر قائلا: «أنت اللي وحشتنا في كأس العالم يا تريكة».

وكان قد تألق لاعب خط الوسط المصري الملقب بالـ"ماجيكو" في كأس العالم للأندية حين شارك في نسخ 2006 و2008 و2012.

وسجل أبوتريكة 4 أهداف في كأس العالم للأندية، بتفاصيل هدف وحيد في نسخة 2012 و3 أهداف في نسخة 2006، حين كان هداف البطولة.

يذكر أن نسخة 2019 تنطلق، الأربعاء، بمواجهة السد القطري وفريق هيانغين من كاليدونيا الجديدة، وتشهد البطولة مشاركة 3 فرق عربية هي السد والهلال السعودي والترجي الرياضي التونسي.