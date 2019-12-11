رسميًا.. «جاتوزو» مديرًا فنيًا لفريق نابولي

11 ديسمبر 2019 - 07:38 م

قرر مسئولو نادي نابولي الإيطالي، تعيين جينارو جاتوزو، مديرًا فنيًا للفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي الذى تمت إقالته أمس الثلاثاء، بسبب سوء النتائج.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي نابولي على موقع "تويتر"، صورة للمدرب الجديد مع رسالة ترحيب له، حيث سيتولى القيادة الفنية للفريق السماوي بعدما سبق له تدريب ميلان.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد مع جاتوزو، إلا ان شبكة "سكاى سبورتس" ذكرت أن مدرب ميلان السابق، وافق على توقيع عفدا حتى نهاية الموسم الجاري، ثم يتم تقييم نتائجه ليقرر في النهاية من جانب إدارة نابولي استمراره في قيادة الفريق من عدمه.

وعانى فريق الجنوب الإيطالي، من أزمة على مستوى النتائج، بجانب المشاكل الإدارية التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وتسببت فى تراجع المستوى، دفعت إدارة النادي لفسخ التعاقد معه.

وكان جاتوزو قد أقيل من تدريب ميلان، بعد نهاية الموسم الماضى، بعد فقدان الفريق المشاركة فى دورى أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الخامس فى الكالتشيو الموسم الماضى.

ويحتل نابولى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، برصيد 38 نقطة، بعد مرور 15 جولة.