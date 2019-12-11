الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع نظيره السنغالي

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حسن علام- متابعات

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الرئيس السيسي

الرئيس السنغالى

السفير بسام راضي

قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس السنغالي ماكي سال، وذلك بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء عدة ملفات أهمها، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، وتنسيق التعاون في المجال الأمني، إضافة ملف تبادل المعلومات، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس رحب بالرئيس السنغالي ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر والسنغال، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها في منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري.

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالًا بالزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى داكار في إبريل 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس السنغال أشاد من جانبه بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في هذا الصدد كأحد المراكز الرئيسية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا، فضلًا عن تعزيز دور البعثة الأزهرية في السنغال وتقديم المنح الدراسية في مختلف المجالات للطلبة السنغاليين للدراسة في مصر، وهو ما رحب به الرئيس "ماكي سال"، مشيدًا في هذا الإطار بدور الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف في سائر دول العالم.


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