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من الجنازة للعزاء.. تواصل بكاء النجوم في عزاء سمير سيف

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إلهام شاهين وميرفت أمين
إلهام شاهين وميرفت أمين
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أحمد سالم

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عزاء سمير سيف

جنازة سمير سيف

بكاء النجوم

توافد العديد من نجوم الفن على عزاء المخرج السينمائي سمير سيف، المقام بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، حيث بدأ في السادسة من مساء اليوم.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 72 عامًا إثر أزمة قلبية، حيث كان يرقد بمستشفى السلام بالمهندسين لتلقي العلاج منذ نحو عشرة أيام.

وشيعت جنازة المخرج سمير سيف، مساء الثلاثاء، من كنيسة مريم العذراء، مدينة نصر، في منطقة أرض الجولف.

كما شارك عدد من الفنانين، في تشييع جنازة المخرج الراحل، جاء على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، ومحمود  حميدة وميرفت أمين.

فيما حضر كل من سمير صبري ومحمود قابيل وندى بسيوني ومنير مكرم إضافة إلى أشرف زكي نقيب الممثلين وليلى علوي ودلال عبدالعزيز.

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