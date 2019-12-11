» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان

11 ديسمبر 2019 - 08:12 م

قام جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة اليوم، بزيارة لمعبد فيلة، وذلك برفقة زوجته والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة.

مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، الذي رافق المسئول الأمريكي، قال إن السفير عبر عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته بزيارة مصر وخاصة أسوان لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة.

وأشار مدير عام آثار أسوان إلى أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عناني وزير الآثار، قدم شرحًا وافيًا عن تاريخ معبد فيلة مراحل بنائه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ أثار النوبة القديمة أبان إنشاء مشروع السد العالي.

وتابع أنه قدم كذلك شرحًا لديانة المعبد والذي كرس إلى عبادة الإله إيزيس، وأضاف أنه وصف الطبيعة الخلابة التي يتمتع بها موقع معابد فيله للسفير الأمريكي، وامتداد الحضارة المصرية القديمة على مر العصور بهذه المنطقة وكيفية الحفاظ عليها.