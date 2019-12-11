الهيئة البرلمانية للوفد: منتدى أسوان بارقة أمل جديدة للقارة السمراء

11 ديسمبر 2019 - 08:30 م

أكد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الأولى اليوم الأربعاء من مدينة أسوان برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الأفارقة وممثلي هيئات دولية ومسئولين أوروبيين؛ لمناقشة قضايا السلم والأمن في إفريقيا يعد بارقة أمل جديدة للقارة السمراء لأنه يسهم في دعم جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة التي تعد هدفا وحقا لدول القارة الأفريقية كافة؛ لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.

وأضاف بدراوى، أن هذا الحدث التاريخى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية، في ظل الاهتمام الكبير بالقارة الأفريقية والدائرة العربية والإسلامية وقضاياها المختلفة، وتحفيز العقول والأفكار المهمة للتطوير، حيث تعتبر القارة السمراء امتدادا لمصر وكان الاهتمام في الأساس بالشباب، فهم عصب الأمة ومستقبل الدول، مضيفًا أن الشباب سيسهمون في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال مستشار الهيئة البرلمانية للوفد إن هذا المنتدى يهدف إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، ما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشروعات التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس عبر بوابة مصر.