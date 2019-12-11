  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

سفير إثيوبي: لن نسبب ضررًا كبيرًا لمصر

الاهلى ودجلة

بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة

ابوتريكة

«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

كهربا وخالد مرتجي

«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

الجيش

الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم

مرتضى منصور

نجم الزمالك يُكذب مرتضى منصور

تعبيرية

استنفار رئاسى للحد من الطلاق

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي

رئيس يغادر مصر بشكل مفاجئ قبل حضور مؤتمر أسوان

الهيئة البرلمانية للوفد: منتدى أسوان بارقة أمل جديدة للقارة السمراء

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام

أخبار متعلقة
#

السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

#

بيان برلماني عاجل لـ"الصحة" بسبب لتعدد حالات الانتحار

#

بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس

#

نائب: روسيا لديها رغبة في العودة إلى القارة الأفريقية

المصريون

نابولي

جاتوزو

أكد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الأولى اليوم الأربعاء من مدينة أسوان برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الأفارقة وممثلي هيئات دولية ومسئولين أوروبيين؛ لمناقشة قضايا السلم والأمن في إفريقيا يعد بارقة أمل جديدة للقارة السمراء لأنه يسهم في دعم جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة التي تعد هدفا وحقا لدول القارة الأفريقية كافة؛ لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.

وأضاف بدراوى، أن هذا الحدث التاريخى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية، في ظل الاهتمام الكبير بالقارة الأفريقية والدائرة العربية والإسلامية وقضاياها المختلفة، وتحفيز العقول والأفكار المهمة للتطوير، حيث تعتبر القارة السمراء امتدادا لمصر وكان الاهتمام في الأساس بالشباب، فهم عصب الأمة ومستقبل الدول، مضيفًا أن الشباب سيسهمون في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال مستشار الهيئة البرلمانية للوفد إن هذا المنتدى يهدف إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، ما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشروعات التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس عبر بوابة مصر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان
» الإسماعيلي يتخطى مصر المقاصة بهدفين
» بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت
» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط
» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام دجلة
» «بن سلمان» يتحدث عن اتفاق مع قطر: سنفاجئ العالم
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد وهينجين سبورت
» القوات البحرية تنفذ عددا من الأنشطة القتالية في البحر المتوسط
» لبنان.. مطالبات دولية لوقف العنف ضد المتظاهرين
» الاتحاد الإسباني يرد على تهديد حركة «تسونامي» بإفساد الكلاسيكو
» موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس