  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

سفير إثيوبي: لن نسبب ضررًا كبيرًا لمصر

الاهلى ودجلة

بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة

ابوتريكة

«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

كهربا وخالد مرتجي

«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

الجيش

الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم

مرتضى منصور

نجم الزمالك يُكذب مرتضى منصور

تعبيرية

استنفار رئاسى للحد من الطلاق

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب افريقي

رئيس يغادر مصر بشكل مفاجئ قبل حضور مؤتمر أسوان

«جاتوزو»: أنشيلوتي مثل أبي.. وموقف نابولي مُحرج للغاية

الرياضة

جاتوزو
جاتوزو
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. «جاتوزو» مديرًا فنيًا لفريق نابولي

#

هل للرجل عدة مثل المرأة.. الإفتاء ترد

#

فنانة مغربية تتعرى تمامًا في مشهد جرئ للغاية تثير الغضب

#

سيف القذافي : " من يعيد لي أبي"

المصريون

نابولي

جاتوزو

أشاد جاتوزو المدير الفني الجديد لنابولي بالفترة التي قضاها كارلو أنشيلوتي المدرب السابق مع ممثل الجنوب الإيطالي وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء.

وقال جاتوزو عن أنشيلوتي مدرب نابولي السابق: "بالنسبة لي أنشيلوتي هو أبي، في كل هذه السنوات كان دائمًا قريبًا مني وساعدني في كل المواقف، وكمدرب فهو فاز بكل شيء".

وعن مهمته الجديدة مع نابولي قال: "يجب أن نعمل بشكل جيد ، ونستعيد النقاط ونخرج من هذه المنطقة في جدول الترتيب، رؤية نابولي في هذا الترتيب يخلق حالة الإحراج".

وأضاف مدرب إسي ميلان السابق: "يجب أن نحسن من أدائنا لإعادة الحماس في المدينة مجددا".

يذكر أن جاتوزو تولى مهمة نابولي اليوم الأربعاء خلفًا للُمقال كارلو أنشيلوتي الذي رحل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي عقب الفوز على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان
» الإسماعيلي يتخطى مصر المقاصة بهدفين
» بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت
» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط
» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام دجلة
» «بن سلمان» يتحدث عن اتفاق مع قطر: سنفاجئ العالم
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد وهينجين سبورت
» القوات البحرية تنفذ عددا من الأنشطة القتالية في البحر المتوسط
» لبنان.. مطالبات دولية لوقف العنف ضد المتظاهرين
» الاتحاد الإسباني يرد على تهديد حركة «تسونامي» بإفساد الكلاسيكو
» موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس