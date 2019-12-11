بحبك.. أول تعليق من خطيبة محمد الشرنوبي

11 ديسمبر 2019 - 09:17 م

في أول تعليق لها بعد خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، عبرت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام وخطيبة الفنان، عن سعادتها بعد الارتباط به.

وكتبت «رياض»، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام قائلة: «أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا يخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول، بحبك».

ونشرت مديرة أعمال أنغام، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها مع خطيبها من حفل الخطوبة الذي أقيم اليوم الأربعاء.

واليوم أعلن محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك واعرف أخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».

ويقوم الشرنوبى، الآن بتصوير دوره في فيلم بنات ثانوي وهو من إنتاج أحمد السبكي ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.