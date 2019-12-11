موقع عالمي يرشح «صلاح» للفوز بجائزة نوبل للفيزياء

11 ديسمبر 2019 - 09:23 م

نجح محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من إحراز هدف إعجازي أمس الثلاثاء في مرمى ريدبول سالزبوج النمساوي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر هدف النجم المصري جميع أغلفة الصحف والمواقع في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد تغنى موقع جول العالمي بملك ليفربول محمد صلاح، وقال إنه يستحق جائزة نوبل في الفيزياء بسبب تمكنه من إحراز هذا الهدف من هذه الزاوية الصعبة للغاية والتي تكاد تكون مستحيلة.

وتمكن ليفربول من التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة، يليه نابولي الإيطالي في المركز الثاني.