11 مضادًا حيويًا من الطبيعة لعلاج الإنسان من أخطر الأمراض

11 ديسمبر 2019 - 09:29 م

قبل اكتشاف وتطوير المضادات الحيوية المنقذة للبشر والحيوانات، كانت العديد من الالتهابات البكتيرية تسبب الوفاة، لكن لسوء الحظ، فإن البكتيريا قابلة للتكيف بشكل كبير، لتصبح محصنة ضد الأدوية، فيما تسمى هذه العملية بمقاومة المضادات الحيوية، وهي تحدث طوال الوقت.

لكن الإسراف في استخدام المضادات الحيوية أدى إلى تسريع العملية بشكل خطير، لهذا السبب، من الأفضل تزويد جسمك بوسائل طبيعية لمحاربة البكتيريا بعيدًا عن الأدوية، عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور بشكل منتظم.

وعندما يحتاج جسمك إلى محاربة البكتيريا، جرّب الأطعمة الطبيعية التالية من المضادات الحيوي، التي تحدثت تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية عن فوائدها العديدة لجسم الإنسان.

1. الثوم

الثومـ لم يتم استخدامه كمضاد حيوي طبيعي لمئات السنين فحسب، بل له أيضًا خصائص مضادة للفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الميكروبات، بفضل مركب يسمى الأليسين (موجود أيضًا في البصل) يستخدم في محاربة العدوى.

. زيت الأوريجانو

الأوريجانو هو مضاد حيوي طبيعي آخر، يحتوي على الكارافيرول، الذي يوفر الحماية من لجميع أنواع الالتهابات البكتيرية، لكنه مشهور بشكل خاص باستخدامه في التهابات الجهاز الهضمي.

زيت الأوريجانو يحتوي على 70? على الأقل من كارفاكرول، وهو أيضًا مضاد للفطريات، لذا يمكنك استخدامه موضعيًا في علاج مشاكل البشرة أيضًا.

. عشب الإشنسا

الإشنسا واحدة من أفضل العلاجات الطبيعية المعروفة، لكن الكثير من الناس يستخدمونها لعلاج الفيروس الذي يسبب نزلات البرد، لكن الأبحاث تشير إلى أنه غير فعال. لكن بالإمكان استخدامها إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية أو تسمم دموي، كما أنها فعالة بشكل خاص في التهابات الجهاز التنفسي.

. الفلفل الحار

الفلفل الحار في الواقع مضاد حيوي ومضاد للفطريات، من الأفضل أن تخفف بزيت الزيتون أو جوز الهند حتى تحصل على الفوائد دون الإضرار بالأنسجة الرقيقة.

. بذور الجريب فروت

توقف عن رمي البذور من "الجريب فروت"، حيث تم العثور على مستخلص منها في درجة المكونات النشطة في الصابون المضاد للبكتيريا. يمكن استخدام بذور الجريب فروت للعدوى البكتيرية أو خارجيًا من أجل الثآليل، والوقاية من الأمراض المعدية.

. الزنجبيل

الزنجبيل ثبت أن مكونه النشط، جينجيرول يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويمنع أو يهدئ من مشاكل الجهاز الهضمي.

يستخدم الزنجبيل أيضًا كمضاد حيوي طبيعي، خاصة ضد مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية. إذا كنت تأكل القليل من الزنجبيل مع وجبات الطعام، فاحتمالية إصابتك بالمرض تنخفض، حتى لو كنت تتعرض للسالمونيلا أو الليستريا أو كامبيلوباكتر.

. الكرنب

على الرغم من أنه قد يؤدي إلى امتلاء البطن بالغازات، لكن الكرنب مقاوم جيد للبكتيريا، تتسبب مركبات الكبريت الموجودة فيه في توليد الغاز، لكنها أيضًا تؤدي إلى تدمير الخلايا الضارة. لكنه الأفضل تناوله نيئًا وليس مطبوخًا.

. زيت جوز الهند

تم وصف زيت جوز الهند منذ بضع سنوات كمنتج معجزة مفيد للجسم من الداخل والخارج. ويحمل زيت جوز الهند مضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للفطريات والميكروبات. قد يساعد الاستخدام المتواضع أيضًا في تقوية جهاز المناعة، لكنه غني بالدهون المشبعة، لذلك من الأفضل تناول القليل منه.

. خل التفاح

خل التفاح مفيد لكل شيء بدءًا من فقدان الوزن إلى الوقاية من السرطان، فهو علاج شاف كل أنواع الأمراض. يحتوي على المضادات الحيوية والمطهرة.

. شراب المر

دراسة أجريت في عام 2000 أظهرت أن "المر" قادر على مكافحة البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والبكتريا Pseudomonas aeruginosa و Candida albicans . يتوفر زيت المر اليوم في الصيدليات ومحلات البقالة وعبر الإنترنت.

. أوراق الزيتون

لا يقتصر الأمر على الزيتون وزيته على الفوائد الصحية، فورقة شجرة الزيتون يتم استخدامها كمخفف للحمى الطبيعية منذ أوائل القرن التاسع عشر على الأقل.

كما استخدمت لعلاج الملاريا، واكتشف الباحثون مؤخرًا أن حمض الأنيوليك في أوراق الزيتون يعمل كمضاد حيوي واسع يمكن أن يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات.