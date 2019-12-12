فايلر لنجم الأهلي: حاولت أطور أداءك بس مفيش فايدة فيك

12 ديسمبر 2019 - 05:52 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دش بارد تلقاه ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من رينيه فايلر.



وقال "زكي" في برنامجه: ياسر إبراهيم استدعي لجلسة مع فايلر بحضور المترجم الذي قال له "حاولت كتير أطور من أداءك بس أنت بتلعب لعب قديم".



وأضاف فايلر لإبراهيم: أنا بفضل أيمن أشرف وأحمد فتحي عليك رغم إنهم مش مدافعين لأنهم بيعرفوا يبنوا الهجمة.



وتابع: قدامك إسبوعين .. يا إما تطور من أداءك يا إما تبحث عن عقد برة الأهلي.



