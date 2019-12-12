» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها

أحمد عادل شعبان
قررت سامنثا وود - 27 سنة - وضع كاميرا مخفية في منزلها لتعرف أسرار اختفاء كميات كبيرة من أموالها خلال الفترة الأخيرة .
وعادت سمانثا لتشاهد ما سجلته الكاميرا لتكتشف أصعب شيء في حياتها ، وهو خيانة صديقتها .
وتبين من المقاطع المصورة أن صديقتها المقربة "ميليسا كولير" - 28 سنة - تسرقها دون رفة جفن .
ورأت سمانثا صديقتها تضع يدها في حقيبتها وتأخذ بعض الأموال ، ثم صعدت إلى الدور العلوي.
وبعد رؤية المقطع ، نزلت سامنثا وأعدت كوبين من الشاي لها ولصديقتها الخائنة .
لكنها سلمت المقطع لصحيفة "ديلي ميل" وعلقت عليه قائلة: لقد بكيت بشدة .. صديقتي التي لطالما ساعدتها تسرقني.
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