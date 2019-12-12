  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

السيسي

جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي

الكنيست الإسرائيلي

رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

الرئيس السيسي

السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

سجائر

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

تامر أمين

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

هنا وسليم

"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن

السيسي في منتدى أسوان

استمرار فعاليات منتدى أسوان

أرشيف

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

كارتيرون يطلب التعاقد مع أسطورة الأهلي .. والأخير: موافق

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وليد صلاح الدين يحذر الأهلي: لو تعاقدتم مع كهربا ستحدث تلك الأزمة

#

مفاجأة.. هذا هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

#

«كارتيرون» يُرشح جوزيه مورينيو لقيادة الأهلي

#

الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور

الحضرى

كارتيرون

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون - المدير الفني للزمالك - التعاقد مع أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري .

وأشارت مصادر داخل القلعة البيضاء أن "كارتيرون" يرى أن أفضل شخص يمكن أن يقوم بدور مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك هو الحضري نظرا لخبرته الكبيرة .

ويرتبط الحضري بصداقة كبيرة مع كارتيرون بعد تدربه على يديه في نادي وادي دجلة ، وعبر صراحة عن رغبته في العمل معه .

وهنأ الحضري كارتيرون بتدريبه للزمالك قائلا: من أفضل المدربين اللي اتعاملت معاهم واستمتعت بالتدريب في وجوده .. مستر كارتيرون أتمنالك التوفيق في خطوتك القادمة وإن شاء الله نرجع تاني مع بعض قريبا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي
» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"
» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر
» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها
» رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي
» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس