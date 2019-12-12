الزمالك يستدرج بيراميدز فى قمة الدورى

محمد عبد الحارس
يستضيف نادى الزمالك، نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء فى إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.
الزمالك بقيادة مدربه الفرنسى كارتيرون يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا بالكأس وبطولة دورى أبطال أفريقيا.
فيما يسعى بيراميدز للظهور بصورة مشابهة لتلك التى ظهر عليها فى الكونفيدرالية ولكن الجماهير تنتظر ديربى المتعة والإثارة وما سيقدمه المدير الفنى لكل فريق.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
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