الاتحاد يواجه طنطا للحفاظ على صدارة الدورى

12 ديسمبر 2019 - 09:39 ص

يستضيف نادى الاتحاد السكندرى، نظيره طنطا فى الثانية ظهرا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

لاعبو الاتحاد يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حققوا الفوز على النصر بهدف دون رد فى كأس مصر، بالإضافة للفوز على حرس الحدود بنفس النتيجة بالدوري فى آخر ظهور بالمسابقة.

على الجانب الآخر تعادل طنطا مع الاسماعيلى سلبياً فى أخر ظهور بالدوري بينما ودع كأس مصر أمام أسوان بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل "سيد البلد" المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 13 نقطة فيما يحتل طنطا المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط.