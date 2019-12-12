استمرار فعاليات منتدى أسوان

12 ديسمبر 2019 - 10:07 ص

يواصل منتدى أسوان للسلام والتنمية، انعقاده لليوم الثانى على التوالى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن جلسات المنتدى مناقشة العديد من القضايا أبرزها (إسكات البنادق في أفريقيا، استدامة السلام: السياسات والمؤسسات والشراكات، الإطار الإقليمى للتعاون لتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، تعزيز مساهمة المرأة الأفريقية فى الأمن والسلام والتنمية، النزوح القصرى فى أفريقيا، تطوير شراكة أفريقيا مع العالم، أمن الطاقة فى أفريقيا، دور التمويل الرقمى والشمول المالى فى استدامة التنمية والسلام، تمويل تعافى اقتصاد ما بعد الحرب).

وافتتح الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة رؤساء عدد من الدول الأفريقية والحكومات وكبار المسئولين، بمشاركة كبيرة من نحو 70 دولة.

ويختتم المنتدى فعالياته مساء اليوم بالجلسة الختامية، التى ستشهد إطلاق "إعلان أسوان"، الذى يستعرض ملامح دولة السلام والتنمية المستدامة.