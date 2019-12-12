"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

أحرجت الفنانة بسنت النبراوي، الإعلامي تامر أمين على الهواء قائلة:"سالخير يا حليوة يا مجنني".



وأشارت "بسنت" خلال حلولها ضيفة ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،"بسنت" إلى أنها تتعرض لمعاكسات كثيرة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو التى تحدثت فيه عن التمسك بأصلها الشرقاوي، وتحدثت بلهجة أهل مدينتها، مشيرة إلى أنه يتم معاكستها حاليا بنفس الجملة، قائلة: "بيعاكسوني وبيقولولي الفرخة إلها وراك".