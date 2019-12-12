رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

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وكالات - الدويني فولي

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أعلن الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم، الخميس، عقب جلسة التصويت، حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة ستجرى في شهر مارس المقبل.

وصوت أكثر من 90 عضوا لصالح حل الكنيست الـ22، بعد فشل الأحزاب في تشكيل حكومة، ويصوت أعضاء الكنيست أيضا بالقراءتين الثانية والثالثة على موعد إجراء الانتخابات للكنيست الـ23 في 2 من مارس المقبل.


ويأتي حل الكنيست بعد أن فشلت الأحزاب الإسرائيلية في تحقيق 61 توقيعا من أجل تشكيل حكومة جديدة.


وستكون هذه الانتخابات العامة هي الثالثة في غضون عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ السياسة الإسرائيلية.

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