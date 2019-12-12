  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

السيسي

جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي

الكنيست الإسرائيلي

رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

الرئيس السيسي

السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

سجائر

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

تامر أمين

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

هنا وسليم

"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن

السيسي في منتدى أسوان

استمرار فعاليات منتدى أسوان

أرشيف

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

بالصور..

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"بإطلالة جريئة".. ابنة الفيشاوى تشعل مواقع التواصل

#

بـ"إطلالة جريئة"..ابنة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل

#

بـ"إطلالة شتوية" رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل

#

"رانيا يوسف" إطلالة بفستان عارٍ فى الجونة

مواقع التواصل

رانيا يوسف

جلسة تصوير

من جديد، أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وصفها البعض بـ"الجريئة".

وتظهر رانيا يوسف في الصور، وهي مرتدية خلالها فستانا سبق أن ارتدته من قبل أثناء مشاركتها خلال فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أسدل الستار عليه مؤخرا.

وظهرت رانيا يوسف في جلسة التصوير التي خضعت لها، وهي ترتدي الفستان الجريء التي أثارت به الجدل في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتحدث به ضجة مرة أخرى على السوشيال ميديا، على الرغم من ارتدائها بطانة تحت الفستان.

وجدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف، تنتظر عرض مسلسلها الجديد "الانسة فرح" خلال الأيام المقبلة





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي
» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"
» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر
» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها
» رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي
» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس