أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية

حضر الفنان محمد هنيدي، عزاء المخرج الراحل سمير سيف،والذي أقيم أمس فى كنيسة مارمرقس فى مصر الجديدة، ليعد ذلك أول ظهور له بعد إجرائه العملية الجراحية منذ أيام.

وقد كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل أزمته الصحية، موضحا أنه تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هناك تآكل في عظام الفك والطبيب قرر زرع عظام جديدة.

وقال "هنيدي" خلال تصريحات تلفزيونية، إنه أجرى العملية ويتمتع الآن بصحة جيدة، وبدأ الآن بفك السلك، مشيرا إلى أن العملية أتخذت وقت ما يقرب من 5 ساعات، لأن المشكلة كانت في عظام الفكين.

وقد حرص على حضور العزاء أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يحيى الفخرانى وليلى علوى وإلهام شاهين ومنى زكى ونبيلة عبيد وميرفت أمين ودلال عبد العزيز

وجدير بالذكر، ان المخرج الكبير سمير سيف، قد رجل عن عالمنا الاثنين الماضي، عن عمير يناهز 72 عامًا، أثر أزمة قلبية مفاجئة، أدوت بحياته.