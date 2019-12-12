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"دا عيب وحرام".. فيديو لغسل الراحل شعبان عبد الرحيم

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شعبان عبد الرحيم
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وفاة

محمد الغيطي

الحدث اليوم

شعبان عبد الرحيم


استنكر الإعلامي محمد الغيطي، الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا لغسل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم. 

وقال " الغيطي"، من خلال برنامج "كلام الغيطي" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم "، قائلا: "دا عيب و حرام" مشيرا إلي أن هذا التصرف مرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا مطالبا بضرورة عدم تداوله على مواقع التواصل. 

وأضاف" الغيطي": "أرجو أن أهالي أي فنان يبقوا حريصين ان محدش يتسلل بكاميرا للغسل لأن الذي توفي أصبح في ذمة الله ، المتوفى لا يملك من نفسه شيئا". 

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