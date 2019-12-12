"دا عيب وحرام".. فيديو لغسل الراحل شعبان عبد الرحيم

استنكر الإعلامي محمد الغيطي، الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا لغسل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

استنكر الإعلامي محمد الغيطي، الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا لغسل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.