  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد بن سلمان

شاهد.. «بن سلمان» يرد على المشككين في "اكتتاب أرامكو"

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

عبد العزيز بوتفليقة

«بوتفليقة» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: احمدوا ربنا على السيسى

هالة زايد

وزيرة الصحة: منظومة جديدة مميكنة للرعايات والحضانات

رئيس مجلس الأمة الكويتي

شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

الرئيس السيسي

المرأة أخذت جوزها ونزلت تعملي تفويض

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: الكنيسة تشارك في تجديد الخطاب الديني

مظاهرات الجزائر

شاهد.. تكسير صناديق الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أنور قرقاش

«قرقاش»: هناك حملات منظمة ضد ولي عهد أبوظبي

اليوم..

بدء الانتخابات الرئاسة بالجزائر وسط مقاطعة شعبية

عرب وعالم

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

غدًا.. تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

#

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

#

فوز كبير للمحافظين على حساب اليسار في انتخابات اليونان

#

"ترامب" وحال العرب حتي 2024

الجزائر

الانتخابات الرئاسية

مقاطعة

بوتقليفة

بدأ الجزائريون التصويت، اليوم الخميس، في سياق الانتخابات الرئاسية، لاختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بوتقليفة، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر,لكن هناك توقعات بأن تشهد الانتخابات مقاطعة واسعة .

وتم فتح نحو 61 ألف مكتب تصويت عبر أنحاء البلاد، لكن من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعًا واسعًا عن التصويت.

وطوال الأيام الماضية، لم يتراجع الحراك الشعبي المناهض للنظار الرئيس "بوتقليفة"، والذي بدأ في فبراير الماضي، حيث أنهم يعارضون بشدة للانتخابات الرئاسية الحالية،حيث يتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعًا من أبناء "النظام".

 ويندد المتظاهرون بـ"مهزلة انتخابية" ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءاً من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاماً وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل.

وقبل يوم واحد من بدء الانتخابات، أظهر آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية تصميمهم هاتفين بصوت واحد "لا انتخابات!".

من جهتها،فرضت الشرطة طوقا أمنيًا وسط المدينة ولم تتمكن من تفريق المتظاهرين إلا من خلال استخدام العنف.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح محسن يغادر مران الأهلي بسبب كدمة في القدم
» ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار
» إصابة نجم الأهلى بالضامة فى المران الصباحى
» أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على الشرنوبي
» بعد حادثة الفيديوهات..جوهرة تغادر مصر إلى الكويت
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس
» لقاء الخميسي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة: "ما بسمعش"
» وزير النقل: هذه الصفقة نقلة نوعية لأسطول السكة الحديد
» وزيرة الثقافة تنعى العالم اللغوي محمود فهمي حجازي
» السعودية.. دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد
» نصر عالمي جديد.. النخلة على قائمة التراث لدى "اليونسكو"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس