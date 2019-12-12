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مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة بأمريكا

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سارة أشرف

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أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الاعتداء على طالبة مسلمة تبلغ من العمر 17 عامًا داخل مدرستها الثانوية، في إلك غروف بكاليفورنيا.

وأشار المرصد خلال بيان صادر عنه، إلى أن الفتاة كانت تحضر درسًا تعليميًّا حين تم استدراجها إلى حمام المدرسة، وتم الاعتداء عليها لفظيًّا لكونها مسلمة، ثم أُلقي بدلو من الماء عليها.

وحذر المرصد من خطورة التهاون مع جرائم الكراهية التي تطال جميع الفئات وصولًا إلى طلاب المدارس، وناشد بضرورة عمل دورات تنموية تثقيفية داخل المدارس عن تقبل الآخر ونشر قيم التسامح والإخاء، وكذلك التوعية بأخطار أعمال العنف والكراهية على الفرد والمجتمع، للتقليل من تلك الموجة الآخذة في الارتفاع بين الطلاب.

وأوضح المرصد، أن تلك لم تكن الحادثة الأولى من نوعها من حوادث الاعتداء على الطلاب المسلمين داخل المدرسة، إذ أفادت بعض التقارير المدعومة بالدراسات على ولاية كاليفورنيا أن 40% من الطلاب المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا يتعرضون للتخويف بسبب عقديتهم الدينية وكذلك ملابسهم الإسلامية، ويمثل ذلك أكثر من ضعف المعدل للتنمر في المدرسة لجميع الطلاب.

وأشاد المرصد بدور المدرسة إذ أبلغت على الفور إدارة الشرطة بعد الإبلاغ بالحادثة، ووصفتها بأنها من الأفعال الدنيئة والمكروهة، وتمثل شكلًا من أشكال الكراهية التي تفسد مبادئ وفلسفات وسياسات تربوية نتمسك بها، وقامت في يومين متتالين بإرسال رسائل إلى أولياء الأمور تدين فيها أعمال البلطجة والعنف وخطابات الكراهية وكافة الأعمال البغيضة من أي نوع.



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