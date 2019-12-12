تفاصيل لقاء سامح شكري بنظيره الكندي على هامش منتدى أسوان

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سامح شكري ونظيره الكندي
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سامح شكري

منتدى أسوان

وزير خارجية كندا

‏ ‎التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، بنظيره الكندي "فرانسوا فيليب شامبين"، وذلك على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

‏ ‎وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شكري عن التطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر في مختلف المجالات.

‏ ‎وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.


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