السيسي: لن أوقع على قانون لن ينصفكم

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طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نساء مصر من قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "إن هناك تخوفا لدى النساء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مصر، لن أوقع على قانون لن ينصفكم". 

وأكد "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، أن البرلمان المصري ونوابه حريصون على مناقشة متوافقة للقانون. 

ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته بالمنتدى المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، رسالة إلى الرجال ، "كونوا بحق رجال، مروءة وشهامة، واعتدال، وتوازن، وانحني تقديرا واحتراما لها". 

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