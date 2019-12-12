السيسي: لن أوقع على قانون لن ينصفكم

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نساء مصر من قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "إن هناك تخوفا لدى النساء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مصر، لن أوقع على قانون لن ينصفكم".