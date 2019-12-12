» نصر عالمي جديد.. النخلة على قائمة التراث لدى "اليونسكو"

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نصر جديد للثقافة المصرية على الصعيد العالمى تحقق بعد أن نجحت المجموعة العربية المشاركة في الدورة الرابعة عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو والتي عقدت بمدينة بوجوتا بكولومبيا في تسجيل ملف "النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات " بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني .

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن مفردات الهوية العربية تعكس خصوصية الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج واشارت أن النخيل يعد أحد رموز عروبة الأرض والإنسان ، وأضافت أن تسجيل النخلة وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية بقوائم منظمة اليونسكو يبرز استمرار مساعى صون الموروثات الحضارية التى تميز المجتمع العربى .

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة قد أصدرت قرارا بسفر الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية إلى مدينة بوجوتا بكولومبيا ممثلا لمصر لعرض الملف الذى استضافت مدينة الاقصر أهم خطوات اعداده خلال العام الماضي حيث عقدت مندوبو الأليكسو ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) ملتقى موسع لبحث ترشيح الملف من قبل دول المنظمة وهى مصر ، البحرين ، الإمارات ، السعودية ، الكويت ، سلطنة عمان ، العراق ، اليمن ، فلسطين ، الأردن ، السودان ، تونس ، المغرب وموريتانيا ، إلى جانب عدة اجتماعات بالخرطوم وتونس وأبوظبي اكتملت خلالها الاجراءات.

وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية وجاء تقرير اللجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي مثنيًا على الجهد الذي قدمته المجموعة العربية نتج عن اقامة شراكة بين المجتمعات العربية تتكيف مع خصوصيات كل دولة دون إغفال التعاون بينها.

هذا وقد احتفل ممثلو الدول العربية المشاركة باعلان قبول الملف وادراجه بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني رافعون أعلام كل بلد إلى جانب علم منظمة الأليكسو وتلقوا التهنئة من مختلف الوفود .


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