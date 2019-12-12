السيسي: "أنا ناديت على المرأة المصرية وساعدتني"

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إفتتاح

السيسي

أسوان

منتدى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر نفذت أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق بمساعدة المرأة المصرية، قائلاً: "ناديت على المرأة عند تطبيق البرنامج الاقتصادي، وساعدتني".

وأضاف السيسي، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المرأة المصرية لم تشتك من الوضع، ودبرت شئون الأسرة في تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "لولا المرأة ما كانت الإنسانية، مؤكدًا أنه عند اختيار أي امرأة مصرية في منصب، تكون هي الأكثر نشاطا، والأقل فسادا على الإطلاق".


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