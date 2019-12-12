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بعد انفصاله عن أصالة..

صورة من حفل زفاف طارق العريان وإنجي علي تثير الجدل

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طارق العريان وأصالة
طارق العريان وأصالة
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علا خطاب

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أصالة

طارق العريان

إنجي علي

تداول بعض حسابات مواقع التواصل صورة نادرة من حفل زفاف المخرج طارق العريان، وزوجته الأولى الإعلامية انجي علي، في بداية حياتهما المهنية.

وظهر طارق العريان فى الصورة مع زوجته الأولى إنجى على، وهما يرقصان على إحدى أنغام المطرب هشام عباس وبجوارهما الفنانة يسرا.

ويتزامن نشر هذه الصور مع خبر انفصال طارق العريان من الفنانة أصالة، بعد تداول كثير من الشائعات في الفترة الماضية، وراء وجود امرأة أخرى في حياة "العريان".

وكان أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.

وكشف تامر أمين عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".



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