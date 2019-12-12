البابا تواضروس: الكنيسة تشارك في تجديد الخطاب الديني

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البابا تواضروس الثاني
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علي محمود

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البابا تواضروس

تجديد الخطاب الدينى

الكنيسة القبطية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية المصرية لها دور كبير فى القارة الأفريقية، وما تقدمه يشمل خدمات تعليمية وطبيعة في العديد من الدول.

وتابع في تصريحات صحفية: "لدينا خدمات في 16 دولة إفريقية ومعظمها خدمات تعليمية وطبية".

ووجه قداسة البابا تواضروس، رسالة إلى السفراء المصريين الجدد في الخارج قبل أداء مهمتهم، وهي التواصل مع الكنيسة أو الكهنة الموجودين في تلك الدول وأنه يتابعهم دائما.

وقال: "كنائسنا تفرح بزيارة السفراء والقناصل لهم، ويتدخلون لحل مشاكلهم".

وأكد قداسة البابا تواضروس، أن  الكنيسة تشارك في قضية تجديد الخطاب الديني لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، التي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة، قائلا: "خطوة الرئيس في تجديد الخطاب الديني مهمة للغاية، ونحن في نطاق الكنيسة نشارك في تجديد كل العمل التعليمي من أول تعليم الصغار حتى تعليم الكبار ونحرص على قدوم متكلمين جدد يحظون بكفاءة عالية".


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